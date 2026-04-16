Школьники из Протвино приняли участие в патриотической акции

В городе Протвино, расположенном в городском округе Серпухов, ученики гимназии присоединились к патриотической акции «Сад Памяти». Вместе с руководителем лесничества «Зеленый дом» Еленой Лазаревой и куратором — помощником участкового лесничего филиала «Русский лес» Михаилом Шовкуном — ребята провели весеннюю побелку деревьев.

Целью акции стало обновление защитных покрытий на стволах молодых деревьев, посаженных несколько лет назад. Михаил Шовкун подчеркнул связь «Сада Памяти» с областной акцией «Лес Победы», которая проводится с 2013 года. В качестве примера он привел участки в районе деревни Игумново, где посадки 2015 и 2022 годов успешно прижились.

Благодаря усилиям юннатов, в школьном дворе в 2023 году появились более десяти саженцев яблонь, груш и маньчжурского ореха. Ученица девятого класса Вера Лазарева поделилась, что для нее и других ребят было важно и интересно принимать участие в акции. Она подчеркнула, что такая память сохранится на долгие годы.