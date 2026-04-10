Школьники из Подольска завоевали победу на хакатоне и создали цифровой музей

В начале апреля команда «КубИки» из IT-куба в Подольске добилась значительных успехов. На Всероссийском хакатоне по 3D/VR-разработке «Varwin Хакатон 2026» в Санкт-Петербурге подольская команда заняла первое место. За два дня школьники разработали лучшую VR-навигацию для столовой в школе № 75 северной столицы, где и проходила олимпиада.

По словам руководителя IT-куба Подольска Никиты Мельника, команда «КубИки» значительно опередила соперников по количеству баллов. «Ребята показали очень высокий уровень», — отметил он. Разработанный проект навигации планируют внедрить в школе № 75.

Подольск на конкурсе представляли Анна Пахилова, Владислав Гришин и Ростислав Червев. Школьники поделились, что было сложно выполнить много работы за короткое время, но шансы на победу они видели сразу. Победители из Подольска будут внесены в государственный информационный ресурс «Таланты России».

Также в апреле подвели итоги областного конкурса музеев и экскурсоводов. В номинации «Лучший цифровой музей образовательной организации» команда гимназии имени Подольских курсантов заняла первое место. Ученики Екатерина Громакова, Роман Новгородов и Владислав Гришин под руководством педагогов Татьяны Масловой и Никиты Мельника создали цифровую версию музея, расположенного в академическом корпусе гимназии. Проект позволит всем желающим посетить виртуальную версию музея через интернет. Сейчас школьники завершают работу над 3D-моделями экспонатов, которых в музее более 400.