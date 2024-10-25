Школьники из Подольска выступят на областной конференции юных биологов

В Подольске завершился муниципальный этап областной конференции юных биологов и экологов. На нем определили семь лучших учащихся. Они защитят честь округа на следующем этапе.

На конкурс ребята презентовали свои научные проекты по зоологии, экологии и охране окружающей среды. Они подготовили их вместе с научными руководителями.

К примеру, Дарья Казакова из школы № 29 рассказала об особенностях содержания пресмыкающихся для полноценной линьки, Арина Сергеева и Елизавета Исаева из школы «Бородино» создали проект зимнего сада для школы.

Проекты других конкурсантов из Подольска касались ландшафтного решения рекреационной территории Подольска, создания экологической тропы в окрестностях поселка МИС, исследования уровня загрязнения атмосферы в микрорайоне Кузнечики и выведения формулы экологически чистого томата.

Сейчас ребята начали готовиться к областному этапу конференции. Победителей определят уже в декабре.

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