Школьники из Подольска вышли в финал всероссийского фестиваля лоскутной моды

Воспитанники Дворца молодежи Подольска и их педагог, руководитель проекта «Мода из народа» Нелли Хисматулина, стали финалистами всероссийского фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили». Заключительные этапы конкурса пройдут в Рязани с 21 по 23 августа.

Юные подольчанки представят на суд жюри и зрителей свою уникальную коллекцию «Весна. Родом из народов». Эта работа объединяет элементы ручного вязания, пошива и плетения, вдохновленные богатыми традициями и техниками различных народов России. Коллекция получила особое звучание в свете того, что 2026 год по решению президента России Владимира Путина объявлен Годом единства народов России.

«Наши девушки и педагог проделали огромную работу, не жалея сил даже во время каникул, чтобы достойно представить наш городской округ на столь высоком уровне», — отметили представители Дворца молодежи.

Впереди у финалисток еще один важный этап — показ на Рязанской земле, где девушки выступят не только как создатели, но и как модели, демонстрируя образы, созданные собственноручно.