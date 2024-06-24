Школьники из Подольска выиграли чемпионат «Профессионалы» по IT-безопасности
Школьники из Подольска стали победителями финального этапа чемпионата «Профессионалы» среди учеников 14 лет, который проходил в Приморском крае. Ребята соревновались с представителями других регионов России и стали лучшими в компетенции «Информационная безопасность».
Как пояснили в Министерстве образования Московской области, ученики подольского лицея № 1 Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин провели аудит информационной системы, нашли уязвимости и предложили решения по защите объектов реальной IT-инфраструктуры крупной организации.
«Очень важно, что наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России», — рассказал эксперт-наставник сборной Московской области Денис Ильин.
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