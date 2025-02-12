Школьники из Подольска выиграли 5 медалей на областном фестивале робототехники

В городском округе Подольск состоялся открытый фестиваль робототехники Techno Time. Участие в нем приняли 22 человека из разных уголков Подмосковья, а школьники из Подольска завоевали пять медалей.

Одну золотую, две серебряных и две бронзовых медали выиграли юные таланты из Подольска на фестивале робототехники Techno Time. Мероприятие прошло в Центре цифрового образования детей It-Cube в гимназии имени Подольских курсантов. Фестиваль с каждым годом привлекает все новых участников, он уже приобрел статус регионального. Жюри возглавил педагог дополнительного образования центра Валерий Сычев.

Как отметила директор гимназии имени Подольских курсантов, депутат Совета депутатов округа Наталья Квашенникова, работы конкурсантов с каждым годом становятся все более интересными и оригинальными.

«Самое главное — это творчество и идеи, которые вдохновляют ребят на создание интересных проектов», — добавила она.

На фестивале провели мастер-классы по 3D-моделированию и программированию на Python. Учащийся 8-го класса кадетского класса гимназии имени Подольских курсантов Дмитрий Павлов представил своего робота-помощника «Умный класс». Он поднимает упавшие детали конструктора, а также предотвращает их утерю и поломку.

Победителей фестиваля наградили грамотами и медалями, их на 3D-принтере изготовили ученики центра It-Cube.