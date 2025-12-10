Школьники из Подольска стали победителями всероссийского конкурса

Ученики гимназии имени Подольских курсантов показали всей стране, на что они способны. Ребята одержали победу с образовательным VR-проектом во всероссийском хакатоне «VR-метка на карте России».

В отборочном этапе были заявлены 208 участников из 31 региона. Ребята из центра цифрового образования IT-Сube Подольска представили проект, созданный совместно с научно-исследовательским институтом НПО «Луч». За основу было взято инновационное изобретение предприятия — трехосевой лазерный сканатор для российских 3D-принтеров по металлу. Школьники создали виртуальную лабораторию по разработке этих сканаторов, продемонстрировали устройство и принцип работы, а также показали процесс печати порошком карбида кремния.

Главного персонажа — ведущего по имени Лучик — оцифровала ученица 11-го класса Анна Пахилова. На это ей потребовалось две недели. «Моя основная задача заключалась в создании мальчика-Лучика, который является персонажем-проводником, рассказывает о принципе работы сканатора и проводит экскурсию по НИИ „Луч“. В его 3D-моделировании состояла моя основная задача», — рассказала Анна.

Моделированием деталей и составляющих виртуальной комнаты занимался Ростислав Червев. Все элементы он сделал интерактивными, чтобы посетители могли не только смотреть на них, но и взаимодействовать — трогать, открывать, включать.