Школьники из Подольска приняли участие в архивно-исследовательском проекте

К масштабной историко-правовой работе по установлению имен погибших защитников Отечества впервые подключились ученики гимназии имени Подольских курсантов. Выступить с приветственным словом перед начинающими историками приехал глава округа Григорий Артамонов.

По словам руководителя муниципалитета, проект по каталогизации и созданию реестра имен погибших — это не просто исследование, это дело общей ответственности.

«Для нас принципиально важно, чтобы имя каждого уроженца Подольска, погибшего при защите Родины, сохранили, восстановили и навсегда вписали в историю. Ни один солдат не должен остаться безымянным», — подчеркнул Григорий Артамонов.

На карте городского округа Подольск расположены несколько воинских захоронений. Но паспорта многих из них содержат ошибки, списки неполные, некоторые солдаты до сих пор остаются пропавшими без вести. Задача проекта — не просто найти имя, а восстановить историю человека: откуда он родом, где служил, как погиб. И здесь помощь молодежи неоценима.

«Основные составляющие проекта — это архивно-исследовательская работа, второе — это разработка цифрового приложения „библиотека судеб“, чтобы потом результаты наши можно разместить на электронной площадке, третье — издание каталога», — отметил председатель правления АНО «Родина» Алексей Трякин.