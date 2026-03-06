Школьники из Подольска представят проект виртуальной навигации на всероссийской олимпиаде

В гимназии имени Подольских курсантов в микрорайоне Климовск воспитанники IT-куба разработали проект навигации по Центру цифрового образования. Этот проект поможет сориентироваться тем, кто впервые приходит в центр.

Проект будет представлен на очном этапе Всероссийской олимпиады по 3D/AR и VR-разработке для школьников и студентов Varwin Хакатон-2026. Олимпиада пройдет в конце марта — начале апреля в Санкт-Петербурге.

На создание проекта у команды «КубИки» было всего две недели. Участники распределили задачи: Ростислав Червев создавал модель IT-куба, а его напарники Анна Пахилова и Владислав Гришин наполняли центр деталями. Виртуальный IT-куб — это точная уменьшенная копия настоящего.

«Это было не сильно сложно, потому что ориентировался по чертежу здания. Но было интересно моделировать IT-куб, в котором нахожусь. Мне понравилось», — поделился Ростислав Червев.

По проекту навигация начинается от главного входа гимназии. Цветные линии, стрелки и другие указатели в виртуальном IT-кубе помогают быстро найти раздевалку или нужный кабинет.

Руководитель IT-куба Подольска Никита Мельник отметил, что летом планируют воплотить проект в реальной жизни. Поэтому при создании виртуальной навигации использовали простые и незатратные технологии.