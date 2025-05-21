Школьники из Подольска представили свои разработки на ВДНХ

Юные инженеры из Подольска приняли участие в региональной выставке робототехники для инженерных классов в павильоне «Робостанция». Ребята представили свои уникальные разработки и креативные решения.

Школьники из 17 муниципалитетов Московской области подали более 50 заявок на участие в выставке. Подольск вошел в число округов с наибольшим количеством заявок на участие.

Ученики первого и пятого лицеев, а также гимназии имени Подольских курсантов произвели своими идеями и техническим мастерством большое впечатление на жюри. «Спасибо нашим талантливым детям и их наставникам за стремление к будущему!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Посетители площадки ВДНХ познакомились с обучаемыми роботами, роботами-помощниками, экосистемами, работающими на благо природы.