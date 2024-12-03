Школьники из Подольска пообщались с певцом Shaman на областном форуме

Молодежь из Подольска побывала на встрече с известным исполнителем в рамках проекта «Мы — будущее. Сила смыслов». Ребятам удалось задать вопросы лично Ярославу Дронову.

Shaman выступил спикером молодежного форума Московской области. Мероприятие прошло в Доме правительства.

Участниками встречи стали школьники, студенты, волонтеры, активисты «Молодой гвардии» и Юнармии, а также региональных отделений Российских студенческих отрядов, Всероссийского студенческого корпуса спасателей и «Движения Первых».

Отметим, что событие провели в рамках флагманского проекта министерства информации и молодежной политики. Традиционно для молодежи организуют тематические встречи с интересными людьми, на которых школьники могут обменяться опытом и сформировать взгляды на будущее.

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