Школьники из Подольска победили на чемпионате России по лазертагу

Чемпионат по спортивному лазертагу Golden Cup провели в Российском университете спорта в Москве. Лучшими на соревнованиях стали школьники из Подольска.

Подольск на состязаниях представили команды «Витязь» и «Патриот» из Подольска. Они соревновались с более чем 60 сборными.

Участниками традиционного чемпионата стали ребята из Санкт-Петербурга, Владимира, Ульяновска, Ижевска, Майкопа, Смоленска, Ухты, Калуги, Брянска и других городов России.

Они состязались в разных возрастных категориях по правилам спортивного лазертага. Команды должны были захватить и удержать три контрольные точки в течение двух минут.

Победителем в возрастной категории 10-11 лет стала команда «Витязей».

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