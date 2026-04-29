Школьники из Подмосковья заняли 3-е место в конкурсе лесничеств

28 апреля были подведены итоги финала всероссийского конкурса школьных лесничеств имени Г. Ф. Морозова. Обучающиеся школьного лесничества «Лесная школа» Малинской школы имени П. М. Овсянкина из Ступина заняли третье место. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В финале конкурса участвовали более ста юных лесоводов из тридцати пяти регионов России. Подмосковную команду представили Дмитрий Едакин, Матвей Бойченко и Андрей Ленский. Школьники выступили в номинации «Лесовосстановление» с проектом по сохранению и восстановлению лесных богатств страны.

Региональный оператор конкурса отметил: «Участие в таких конкурсах помогает школьникам не только углубить знания в области экологии и лесовосстановления, но и получить практический опыт проектной деятельности».

Проект команды получил высокую оценку профессионального жюри. Тщательная подготовка, исследовательский подход и глубокое понимание темы позволили школьникам занять почетное третье место на всероссийском уровне. Подготовку команды осуществляла педагог дополнительного образования Галина Шаталова.