Школьники из Подмосковья выиграли во всероссийском конкурсе исторических проектов

Школьники из Подмосковья приняли участие во всероссийском исследовательском конкурсе «Семейная память». Авторы лучших работ получили возможность отправиться в тур по местам болевой славы.

На финале конкурса школьники и студенты колледжей встретились в историко-культурном центре «Истоки» в городе Печоры, где представили свои проекты, посвященные семейной истории времен Великой Отечественной войны. Всего за победу боролись более пяти тысяч ребят от 11 до 17 лет.

Конкурс включал две номинации: «Исследовательский проект» и «Творческий проект». Участники подготовили доклады с презентациями или работы в жанрах живописи, фотографии, кино или литературных произведений.

Руководитель Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова подчеркнула, что конкурс служит эффективным инструментом формирования гражданской позиции, где каждое исследование — личный вклад в сохранение памяти о подвигах предков. Работа в данном направлении закладывает нравственный фундамент будущего, основанный на семейных ценностях и глубоком понимании прошлого.

В результате определили 16 победителей, которые получили сертификаты на оформление родословного древа и уникальные туры по местам боевой славы своих родственников.