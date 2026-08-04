Школьники из Подмосковья стали победителями конкурса «Большая перемена»

В Красноярске 3 августа прошел финал седьмого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». В нем участвовали школьники из 5–7 классов. Победителями стали 18 школьников из Подмосковья, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На финальном этапе конкурса ребята проводили исследования и решали кейсы от партнеров. Они создавали макеты вокзалов будущего, собственные арт-объекты и работали над проектами в области инженерии космических систем.

Всего регион на конкурсе представили 34 школьника.

Победители получат главный приз — «Путешествие мечты» на поезде от Владивостока до Москвы с экскурсиями в разных городах. Их педагоги получат премию 100 тысяч рублей и возможность пройти просветительскую программу от партнеров конкурса.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» — флагманский проект Движения Первых. В отличие от традиционных предметных олимпиад, в конкурсе «Большая перемена» оцениваются не академические знания, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире.