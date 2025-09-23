Школьники из Подмосковья стали лауреатами международного конкурса народных хоров

Фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Ярфолкфест» завершился в Ярославле. Школьники из Подмосковья стали лауреатами третьей степени в категории «Детские коллективы».

«Ярфолкфест» направлен на изучение исторического наследия народного творчества и популяризацию народно-певческой культуры, рассказали в региональном Минобразования.

Подмосковье представил фольклорный ансамбль «Росынька» из раменского. Ребята получила звание лауреата третьей степени.

Всего в конкурсе участвовали более 40 коллективов их разных регионов России. Они продемонстрировали разнообразие народной музыки.

«Фестиваль стал важной платформой для популяризации традиционной народной культуры и приобщения молодежи к духовному наследию и певческой культуре. Он также способствовал укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей в соответствии с задачами национального проекта „Молодежь и дети“», — отметили в министерстве.