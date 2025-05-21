Школьники из Подмосковья создали 500-метровую георгиевскую ленту

В Ленинском городском округе участники образовательного центра «Лидер», их родители и учителя установили сразу два рекорда Подмосковья. Они создали самую большую георгиевскую ленту и собрали наибольшее — 1418 — количество шаров, посвященных Великой Отечественной войне.

Акция прошла в рамках проекта «Успех V единстве поколений» и завершила патриотический марафон «Знамя Победы. Связь поколений», приуроченный к 80-летию Победы.

Рекорд зафиксировали на аллее в жилом комплексе «Восточное Бутово», где собрались более 1000 участников. Георгиевскую ленту, ставшую символом памяти о подвиге советского народа, создавали несколько недель.

«Длина георгиевской ленты составила 500 метров, а ширина — почти три метра. Такую длинную георгиевскую ленту еще не разворачивали в Московской области», — подчеркнул заместитель главы округа Иван Гетман.