Школьники из Подмосковья приняли участие во всероссийской «АгроСмене»

Учащиеся агротехнологических классов Подмосковья присоединились к всероссийской АгроСмене — образовательной программе Минсельхоза России, ориентированной на подростков, которым интересны АПК и перспективные технологии. В первом потоке собрались 100 школьников из 28 регионов, а всего на участие подали более двух тысяч заявок из 67 субъектов страны, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

По результатам отбора в двух сменах пройдут обучение 200 ребят. От Московской области в проекте участвуют двое школьников, успешно прошедших конкурсный отбор, в их числе — ученик агрокласса Емельяновской школы из Коломны. Как пояснили в министерстве, подобные программы помогают подросткам ближе познакомиться с современным агропроизводством, наметить профессиональный путь и получить первые практические навыки в отрасли.

АгроСмена проходит в Калужской области: занятия организуют на базе лагеря «Витязь», Федерального технопарка профессионального образования и при участии филиала Тимирязевской академии. Программа включает два направления — «Наука» и «Технологии». Под наставничеством отраслевых экспертов и преподавателей аграрных вузов ребята применяют знания по биологии, химии и инженерии, создавая собственные прикладные решения для сельского хозяйства. Старт второй смены запланирован на ближайшее время.