Школьники из Подмосковья прибыли на олимпиаду по математике и физике в Астане

Команда из 14 учеников Физтех-лицея имени Капицы поборется за призовые места на Жаутыковской олимпиаде по математике, физике и информатике. Международный турнир пройдет в столице Казахстана с 13 по 17 января.

В Министерстве образования Московской области отметили, что шестеро лицеистов будут участвовать в олимпиаде по математике, четверо — по информатике, столько же — по физике.

Ученики Физтех-лицея Капицы не впервые участвуют в Жаутыковской олимпиаде и регулярно демонстрируют высокий уровень подготовки. Например, в прошлом году они завоевали золотые медали в соревнованиях по физике и информатике.

В олимпиаде участвуют около 700 школьников и 150 руководителей из 15 стран мира, включая Турцию, Белоруссию и Азербайджан.

Все участники получат сертификаты и памятные подарки, а победители — дипломы и медали.