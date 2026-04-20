Школьники из Подмосковья представили проект по воссозданию утраченных мемориалов

17 апреля в Красногорском филиале Музея Победы прошла презентация проекта, подготовленного учащимися детского технопарка «Кванториум». Мероприятие было посвящено Международному дню памятников и исторических мест и направлено на сохранение исторической памяти.

Команда учащихся VR/AR-квантума «Кванториума» Красногорск — Георгий Глухов, Александра Смирнова и Антон Турукин — представила результаты работы по 3D-моделированию утраченных советских военно-мемориальных объектов на территории Европы. Юные исследователи создали не только трехмерные модели памятников, но и полноценное VR-приложение, которое позволяет погрузиться в виртуально восстановленную локацию разрушенного мемориала.

Гости мероприятия — представители музейного сообщества, педагоги, учащиеся и жители городского округа — активно интересовались технической и исторической составляющей проекта. Они задавали вопросы о методах сбора архивных данных, используемых программных средствах, точности воссоздаваемых объектов и перспективах масштабирования проекта.

«Для нас большая честь представить проект в стенах Красногорского филиала Музея Победы, особенно в преддверии Международного дня памятников и исторических мест», — поделился впечатлениями участник команды Георгий Глухов.

По итогам презентации проект получил высокую оценку со стороны музейного сообщества и образовательных организаций региона. Была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве между детским технопарком «Кванториум» и Красногорским филиалом Музея Победы.