Школьники из Подмосковья победили в экологическом проекте

Четверо учеников из Московской области стали победителями в проекте «Естественно-научная «Школа «ЭКОЛИДЕР». Этот проект организовал Фонд имени В. И. Вернадского с целью найти и подготовить школьников, способных разрабатывать собственные экологические проекты и проекты в области естественных наук. Минэкологии Подмосковья оказывает Фонду информационную поддержку.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил: «Наши ребята и девчонки изначально стали одними из самых активных участников проекта».

Всего на конкурс поступило 890 заявок, из них 65 — из Подмосковья. В финал вышли 24 участника, и четверо подмосковных школьников оказались в числе победителей.

Победителей проекта рекомендовали для участия в дополнительной общеразвивающей программе в рамках летней смены в лагере «Артек».