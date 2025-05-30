Школьники из Подмосковья победили на всероссийском конкурсе научного видео

В музее «АТОМ» на ВДНХ прошла церемония награждения победителей четвертого сезона Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». Конкурс организовали по поручению президента России в рамках Десятилетия науки и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Школьники из разных уголков страны присылали свои видео, в которых просто и увлекательно объясняли сложные научные темы. Оценивали их работы эксперты — известные ученые, представители науки и бизнеса, а также популяризаторы. Видео размещали на платформе «Атомариум», а темы затрагивали самые разные направления — от физики и биологии до устойчивого развития и новых технологий.

«Конкурс „Знаешь? Научи!“ — это не просто соревнование, а настоящая платформа для раскрытия юных талантов. Такие проекты помогают детям поверить в себя, вдохновляют их на исследование мира и делают науку доступной и живой», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Среди победителей — ребята из Подмосковья, занявшие призовые места в трех номинациях и разных возрастных категориях. Как уточнили в ведомстве, конкурс начался в декабре 2024 года. Всего определили 15 победителей и 30 призеров. Всего в этом сезоне участвовали более двух тысяч человек из России и Белоруссии, а сам проект впервые вышел на международный уровень.