Школьники из Подмосковья отличились на всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост»

В финале Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» второе место в номинации «Проектная природоохранная деятельность» занял Максим Власов из школьного лесничества «Новолесье» клинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Его проект «Создание алгоритма работы школьного лесничества по предотвращению вспышек численности короеда-типографа» посвящен проблеме сохранения лесов от опасного вредителя.

Максим продемонстрировал, что школьные лесничества могут не только изучать природу, но и активно помогать лесным специалистам в проведении профилактических мероприятий по защите лесных экосистем.

Также жюри высоко оценило работу Алисы Козловой из школьного лесничества «Лесные защитники» Софринского общеобразовательного комплекса городского округа Пушкинский. Ее исследование посвящено влиянию рубок ухода на формирование сосновых насаждений в Московском учебно-опытном филиале ГАУ МО «Мособллес». Эксперты отметили его высокую практическую значимость.

В этом году в финале конкурса участвовала 121 работа из 46 регионов России. Подмосковные школьники доказали высокий уровень подготовки и искреннюю любовь к природе.