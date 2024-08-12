Школьники из Перми получили фотообъективы от Красногорского завода оптики

Воспитанникам «Школы креативных индустрий» при Пермской детской музыкальной школе № 6 передали фотообъективы от Красногорского завода имени Сергея Алексеевича Зверева. Это стало возможным благодаря проекту «Придумано в России».

Участники «Придумано в России» из Перми получили фотообъективы от Красногорского завода имени Сергея Алексеевича Зверева. Проект «Придумано в России» — часть нацпроекта «Культура», он реализован в рамках сотрудничества холдинга «Швабе» и госкорпорации «Ростех».

Теперь ребята из пермской «Школы креативных индустрий» при детской музыкальной школе № 6 смогут изучить основы фотографии и видеосъемки с использованием высококачественных объективов.

«Мы рады, что наши фотообъективы стали частью федерального проекта, в рамках которого учащиеся будут оттачивать навыки фото- и видеосъемки. Уверен, такое сотрудничество будет плодотворным и школьники смогут развивать таланты», — сказал генеральный директор Красногорского завода имени Сергея Алексеевича Зверева Евгений Кузнецов.

Под руководством опытных педагогов в течение двух лет школьники освоят разные техники съемки и создадут фотографии, музыкальные клипы, короткометражные фильмы, рекламные ролики. По итогам ребятам выдадут сертификаты об успешном освоении программы «Креативные индустрии».

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