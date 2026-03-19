Школьники из Павловского Посада вышли в полуфинал бизнес-конкурса

18 марта первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов совместно с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Маргаритой Смирновой и представителями бизнес-сообщества провели заседание отборочной комиссии конкурса «Начни свой бизнес». Самое сложное, по признанию жюри, — выбрать лучших из лучших.

В этом году на конкурс заявлено 14 работ от школьников 7–11-х классов. Среди них как командные, так и индивидуальные проекты. Каждый, по словам организаторов, цепляет своей уникальностью. Члены жюри оценивали идеи строго, но справедливо по трем критериям: новизна и оригинальность, реалистичность воплощения и проработанность деталей.

После долгих обсуждений комиссия отобрала 9 проектов, которые продолжат борьбу во втором туре. Ребятам предстоит защитить свои идеи в конце марта, чтобы побороться за место в финале. Главный финал конкурса бизнес-идей «Начни свой бизнес» пройдет 28 апреля в школе № 10 имени В. Ф. Быковского. В тройку финалистов попадут только три проекта.

«Уверен, что в итоге победит самый сильный, креативный и продуманный! Ребята, желаю вам удачи на пути к финалу! Очень ждем ваши выступления!» — обратился к участникам Сергей Балашов.