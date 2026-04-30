Школьники из Павловского Посада стали победителями суперфинала Школьной лиги

Третий сезон Единой школьной лиги Подмосковья завершился 29 апреля. Победителями суперфинала по баскетболу среди юношей стала команда из Павловского Посада.

Суперфинальные матчи по баскетболу 3×3 состоялись на «LIVE-Арене» в Одинцове. Ребята из Павлова-Посадского округа прошли весь турнир — от первой игры до финального свистка — без единого поражения.

Борьба в суперфинале была напряженной, но команда выложилась по максимуму. В итоге павлово-посадцы стали победителями Единой школьной лиги по баскетболу и завоевали главный трофей турнира.

Такой результат стал возможен благодаря упорным тренировкам, работе тренера Ивана Чернышова и учителя физкультуры Александры Карановой, а также поддержке директора лицея № 1 Павла Грязнова.

Сезон 2025/2026 Единой школьной лиги Подмосковья стал рекордным за всю историю проекта: в соревнованиях участвовали 50 тысяч ребят и 653 школы из всех 56 муниципалитетов. Игры посетили более 200 тысяч зрителей.