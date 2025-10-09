Школьники из Павловского Посада сделали бумажных пеликанов для учителей

В Электрогорске юные активисты отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» совместно с участниками программы «Орлята России» присоединились к Всероссийской акции «#Благодарю», чтобы выразить свою признательность и уважение учителям.

В рамках акции школьники изготовили своими руками оригинальные подарки — пеликаны, выполненные в технике оригами.

«Пеликан — это птица, которая издавна ассоциируется с мудростью, милосердием, самопожертвованием и родительской любовью. Именно эти качества характеризуют наших замечательных учителей, которые вкладывают душу в свою работу и заботятся о каждом ученике», — сообщили в отделе образования администрации Павлово-Посадского городского округа.

Каждый пеликан, созданный руками школьников, был украшен посланием, в котором ребята выразили свою искреннюю благодарность и пожелания своим наставникам. Школьники отметили, что выбрали такой необычный способ выражения признательности, чтобы по-особенному поблагодарить своих педагогов за их терпение, знания и поддержку.