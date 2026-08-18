Школьники из Павловского Посада помогут создать экологическую тропу

Учащиеся лицея №1 из Павловского Посада в рамках проекта «Друзья леса» участвовали в подготовке маршрута для новой экологической тропы в Электрогорском лесничестве.

Ребята прошли по предполагаемому маршруту, оценили его удобство и отметили живописные места для будущих экологических прогулок. Они также определили места для установки информационных стендов, на которых будет представлена информация о природе леса, его обитателях и особенностях экосистемы.

Следующий этап работы включает подготовку текстов для информационных материалов, разработку навигации и расчистку территории. Затем маршрут предстоит согласовать со специалистами. Если проект будет успешно реализован, в Электрогорском лесничестве появится новая экологическая тропа для прогулок и экологического просвещения.