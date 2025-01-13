Школьники из Павловского Посада победили в областном экологическом конкурсе

Ежегодный конкурс детских и молодежных экопроектов «Экоподмосковье.рф» состоялся в Московской области. Среди ребят, отмеченных наградами, были две ученицы школы № 10 Павлово-Посадского городского округа.

Учащаяся 4-го класса школы № 10 имени Валерия Быковского в Павловском Посаде Милана Халла представила на конкурсе проект «Экология — дело каждого». Школьница рассказала в нем о сборе и сдаче макулатуры, добровольном участии в экологических акциях, просветительской деятельности и многом другом. Видеоролик о проекте Миланы, который вошел в топ-15 лучших роликов по мнению телеканала 360 Подмосковье, можно посмотреть по ссылке. Жюри признало его победителем конкурса.

Еще одна воспитанница школы № 10, одиннадцатиклассница София Виноградова, стала первой в номинации «Рисунки и экоплакаты». Ученица изобразила обычный продуктовый пакет, как символ ущерба природе и животному миру, который наносит человек.