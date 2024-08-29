Школьники из Павловского Посада победили на соревнованиях по ракетомодельному спорту в Белоруссии

Фото: Управление образования Павлово-Посадского городского округа

Воспитанники «Станции юных техников» из Павловского Посада успешно выступили на международных соревнованиях по ракетомодельному спорту в Белоруссии. «Кубок имени Градовича» проходил в Витебске с 22 по 25 августа на аэродроме ДОСААФ Куковячино.

Павловский Посад представляла команда из школы № 10 отделения дополнительного образования «Станции юных техников». Ребята отправилась на соревнования вместе с тренером Андреем Валерьевичем Щедровым.

Первое место заняли Максим Кирсанов в классе моделей S3 и тренер Андрей Щедров в классе радиоуправляемых ракетопланов на продолжительность полета и точность посадки. Пальму первенства забрали и в общекомандном зачете в классе S3 системы спасения «парашют».

Сборная также завоевала второе место в классе S8.

Третье место забрали Артем Курбанов в системе спасения «парашют» среди юниоров и Екатерина Лосева среди юниорок.

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