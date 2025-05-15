Школьники из Павлово-Посадского округа вышли в финал «Президентских состязаний»

Отборочные соревнования регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские состязания» прошли на базе школы № 10 имени Валерия Быковского. В них участвовали учащиеся пятых классов общеобразовательных организаций Подмосковья.

За победу боролись команды 13 городских и восьми сельских школ. Юные спортсмены соревновались в шести видах программы: подтягивании, отжиманиях, бег на 30 метров и ряде других упражнений.

По итогам соревнований победителями отборочного этапа среди городских школ стали учащиеся лицея Электрогорска, а среди сельских образовательных учреждений второе место заняла команда Рахмановской средней школы.

Теперь ребята будут представлять Павлово-Посадский городской округ в финале всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», который пройдет в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае с 10 по 30 сентября.