Школьники из Павлово-Посадского округа вышли в финал «Президентских состязаний»

Отборочные соревнования регионального этапа всероссийских соревнований «Президентские состязания» прошли на базе школы № 10 имени Валерия Быковского. В них участвовали учащиеся пятых классов общеобразовательных организаций Подмосковья.
За победу боролись команды 13 городских и восьми сельских школ. Юные спортсмены соревновались в шести видах программы: подтягивании, отжиманиях, бег на 30 метров и ряде других упражнений.
По итогам соревнований победителями отборочного этапа среди городских школ стали учащиеся лицея Электрогорска, а среди сельских образовательных учреждений второе место заняла команда Рахмановской средней школы.
Теперь ребята будут представлять Павлово-Посадский городской округ в финале всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания», который пройдет в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае с 10 по 30 сентября.
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