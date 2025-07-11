Школьники из Орехово-Зуева победили в конкурсе в «Орленке»

Участники школьного лесничества «Берендеи» из Губинской школы Орехово-Зуевского городского округа завершили свое участие в профильной смене «Лесной подрост», проходившей во всероссийском детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Мероприятие объединило 150 школьников со всей страны.

Особо отличились дети из «Берендеев» на этапе по преодолению полосы препятствий, который включал в себя сложные задания, в том числе тушение условного лесного пожара. Команда из Орехово-Зуевского округа заняла первое место в командном зачете, оставив позади соперников со всей России.

Помимо участия в соревнованиях, юные лесничие из Губинской школы активно участвовали в походах, занимались на образовательных площадках и получили сертификаты о прохождении программы «Зеленая академия: путешествие в мир леса».

«Ребята активно включились в программу, раскрыли свои способности и приобрели бесценный опыт. Такие мероприятия оставляют яркие воспоминания и формируют любовь к природе», — рассказала инженер по лесовосстановлению Орехово-Зуевского филиала «Мособллес» Дарья Трухина.