Школьники из Одинцово примут участие в конкурсе промыслов

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Всероссийская акция «Чудеса народных промыслов России. Олимпиада» пройдет с 22 апреля по 15 июня. Одинцовские школьники смогут узнать больше об истории народных промыслов и погрузиться в многообразие ремесленных традиций гончарного, печного, бондарного дела.

Главным консультантом мероприятия выступит писатель, автор книг «Удивительная Русь» Жанна Андриевская. Задания будут представлены для младшего, среднего и старшего возраста по трем блокам — «Тест», «Иллюстрированные задания», «Кроссворд».

«В прошлом году мы впервые провели познавательную акцию в виде интерактивной олимпиады, что вызвало большой интерес у наших школьников. Новая олимпиада — не просто проверка знаний ребят, а уникальная возможность глубже познакомиться с традициями, самобытной культурой народов России и бесценным наследием наших предков», — сказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Жанна Алексеева.

Отметим, что для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победителей определят 18 июня — ими станут ребята, набравшие наибольшее количество баллов. Каждый участник акции получит познавательную раскраску, посвященную народным ремеслам России.