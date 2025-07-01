Школьники из Одинцова смогут поучаствовать в краеведческой акции

Акция «Культурная суббота. Краеведение», к которой приглашают присоединиться ребят из Подольска, — всероссийская и ежегодная. Мероприятие проводят уже пятый год подряд, за все время оно собрало более 60 тысяч участников по всей стране.

В этом году акция пройдет с 7 июля по 25 августа. Это возможность для школьников продемонстрировать свои знания и увлечение краеведением и народной культурой.

В творческом соревновании четыре номинации. Первая «Я — экскурсовод» предполагает создание видеоролика, в котором участники расскажут об одном или нескольких объектах культурного наследия своего региона. Во второй, «Культурные маршруты родного края», можно подготовить презентацию собственного маршрута по памятным местам и объектам культурного наследия своего города. В третьей номинации под названием «Я пишу о родном крае» участники могут написать литературное произведение о своем крае в свободной форме. В последней, «Традиции моего края», участники должны записать видеоролик, в котором расскажут о национальных устоях региона.

Подробную информацию можно найти на официальном сайте акции. Экспертная комиссия, включающая специалистов в области краеведения, литературы и народного творчества, оценит работы участников и выберет 100 наиболее интересных из них, которые впоследствии будут опубликованы на сайте «Культурадляшкольников.РФ».