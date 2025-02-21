Школьники из Одинцова примут участие в олимпиаде по финансовой безопасности

Международная олимпиада по финансовой безопасности — ежегодное мероприятие первого уровня, которое проводят по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней также примут участие школьники из Одинцова.
Ребята из восьмых и десятых классов смогут принять участие в Международной олимпиаде. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института. Ребята смогут поступить на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад первого уровня. Кроме того, они смогут стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях. Пригласительный этап продлится до 28 февраля этого года.
Напомним, что олимпиада проводится с 2021 года. В 2024 году в пригласительном этапе поучаствовали более 77 тысяч человек из 72 стран мира.
Иномарка сбила школьницу в Новой Москве. Страшное ДТП попало на видео
Ремонт в кардиологическом крыле терапевтического отделения завершился в больнице в Шатуре
Трамп назвал серьезную угрозу для США
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Четыре автомобиля застряли на трассе в Башкирии из-за метели
Решение Зеленского «наброситься» на Трампа сочли ошибкой
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте