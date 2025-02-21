Школьники из Одинцова примут участие в олимпиаде по финансовой безопасности

Международная олимпиада по финансовой безопасности — ежегодное мероприятие первого уровня, которое проводят по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. В ней также примут участие школьники из Одинцова .

Ребята из восьмых и десятых классов смогут принять участие в Международной олимпиаде. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института. Ребята смогут поступить на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад первого уровня. Кроме того, они смогут стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях. Пригласительный этап продлится до 28 февраля этого года.

Напомним, что олимпиада проводится с 2021 года. В 2024 году в пригласительном этапе поучаствовали более 77 тысяч человек из 72 стран мира.