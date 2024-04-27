Школьники из Одинцова примут участие в акции «Летопись сердец» | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 19:09 Школьники из Одинцова примут участие в акции «Летопись сердец» Unsplash

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Всероссийская акция «Летопись сердец» пройдет с 1 по 15 мая. Ее посвятили детской литературе и кинофильмам для детей о Великой Отечественной войне.

На официальной странице проекта «Культура для школьников» для участников опубликуют рекомендуемые для просмотра и прочтения кинофильмы, рассказы и стихотворения о Великой Отечественной войне. С 15 мая школьники смогут написать отзыв на любое из понравившихся литературных или кинопроизведений и отправить в оргкомитет акции. Экспертная комиссия, в которую войдут известные деятели искусства в сфере кинематографии и литературы, выберет 50 наиболее интересных работ. Их все опубликуют на портале «Культурадляшкольников.РФ».

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Акция «Летопись сердец» проходит ежегодно. Главная цель — воспитание у детей патриотизма и любви к Родине.

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