Школьники из Одинцова поделились впечатлениями после поездки в «Артек»

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов посетил вместе со школьниками новое кафе «Спортсмены» в парке «Раздолье». Ребята недавно вернулись из «Артека», где провели 21 день. Они попали туда, выиграв конкурс на участие в образовательной программе «Времена года. Играй. Звучи. Танцуй».

Всего на отборочный этап поступило 60 заявок из 16 субъектов РФ. Лучшими стали 25 человек. Они проявили себя в театральном, хореографическом, инструментальном, художественном и вокальном творчестве. Главным призом стала поездка на седьмую смену в детский центр.

«„Артек“ раньше был пионерским лагерем — для старшего поколения он всегда был знаком качества, лучше сложно было что-то представить — со всей страны все стояли туда в очередь. Когда-то, в 1925 году, это был маленький палаточный лагерь. Сейчас это огромный комплекс, действительно международный. В 2000 году в Токио „Артек“ был признан лучшим детским центром среди 100 тысяч детских лагерей из 50 стран мира. Это было знаковое событие и, конечно, то, что вы побывали в „Артеке“ — это и престижно, и достойно. Вы не просто там оказались, а прошли отборочный конкурс, вы все большие молодцы, талантливые, креативные», — отметил Андрей Иванов.

Юные жители Одинцовского округа активно проявляют свои творческие способности во время летних каникул. Они уже участвовали в различных творческих направлениях, включая спорт, туризм, плавание и греблю. Стоит отметить, что в этом году школьники также приняли участие в открытии кинофестиваля «Алые паруса». Они создали фольклорное театрализованное представление «Свадебный обряд», которое было показано на Пушкинской площади в День семьи, любви и верности.

Артековцы в конце встречи вручили Андрею Иванову памятные сувениры: поясную сумку с логотипом детского центра, наклейки и значок «Артека».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».