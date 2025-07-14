Школьники из Ногинска побывали на экскурсии в спасательном центре МЧС

Воспитанники Дома культуры «Стромынь» из Богородского округа получили уникальную возможность узнать о профессии спасателя. Находясь в Ногинском спасательном центре МЧС России, дети погрузились в мир, полный приключений и знаний.

Сотрудники центра продемонстрировали ребятам тренажеры в натуральную величину, включая имитации нефтеперерабатывающих и химических заводов, а также завалы, которые могут возникнуть при обрушении зданий. Одним из ярких моментов программы стало знакомство с вертолетом, предназначенным для отработки прыжков с парашютом.

Дети также посмотрели познавательный фильм о ежедневной работе спасателей, который вызвал у них большой интерес. Необыкновенное волнение вызвала встреча с кинологами и их служебными собаками, что оставило незабываемые впечатления.

Кроме того, ребята смогли попробовать себя в роли спасателей, «туша пожар» в непромокаемых костюмах, разматывая пожарные рукава. Они катались на пожарной машине с мигалками и сиреной, а также учились оказывать первую помощь. Такой опыт стал не только увлекательным, но и важным уроком о безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.