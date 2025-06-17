Школьники из Ногинска побывали на экскурсии в этнопарке

Летние каникулы школьников Богородского округа проходят активно и интересно. В рамках регионального проекта «Умные каникулы» для детей организованы различные увлекательные мероприятия, включая патриотические, спортивные и культурные занятия.

На днях ученики Центра образования «Богородский» из Ногинска посетили этнопарк «Кочевник», где смогли ознакомиться с традиционной архитектурой народов Восточной Сибири. Ребята увидели монгольские и тюркские юрты, а также чукотскую ярангу и ненецкие чумы.

Во время экскурсии дети погрузились в атмосферу кочевой жизни, изучая быт чукчей, нанайцев и монголов. Участники узнали о традициях и культуре этих народов, а доброжелательные хозяева этнопарка провели для них традиционные игры.

Особенно запомнилась стрельба из лука, где многие юные охотники впервые смогли испытать свои силы с настоящим луком. Не меньшее удовольствие дети получили от посещения зоодвора, где наблюдали за калмыцкими двугорбыми верблюдами, монгольскими яками, оленями и другими животными. Экскурсия стала не только веселым приключением, но и важным уроком о культурном наследии народов России, подарив детям новые знания и яркие впечатления.