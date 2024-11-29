Школьники из Ногинска победили во всероссийском конкурсе видеороликов

Ребята из Богородского округа победили на Всероссийском конкурсе семейных рекламных видеороликов о краеведении «Я моя Родина». Они должны были интересно рассказать о местном музее, разместить работу в социальных сетях и заинтересовать посетителей.

Подведение итогов состоялось в Москве в торжественной обстановке. В конкурсе приняли участие более тысячи семей из 89 регионов России.

Воспитанники центров образования в Богородском округе попали в число победителей. Ими стали Мирон Каверин из Центра образования № 5, Филипп Терехов из Центра № 10, Михаил Шпинев и Григорий Коновалов из Центра № 83.

Отметим, конкурс проводится при поддержке Министерства Просвещения России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Он направлен на повышение интереса молодежи к краеведению. Участники должны были выбрать музей в конкретном населенном пункте, снять про него интересный ролик, разместить во ВКонтакте, Одноклассниках и на Rutube с хештегом, а ссылки прислать организаторам конкурса.

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