Школьники из Ногинска передали приюту корм для собак

Ученики Центра образования № 21 в Ногинске подарили своему классному руководителю один букет цветов от всех в День знаний. Сэкономленные средства направили на помощь четвероногим, передав корм для животных в местный приют.

Учащиеся 5-го «В» класса из Центра образования № 21 в Ногинске предложили родителям присоединиться к благотворительной акции. Ко Дню знаний они приобрели один букет своему учителю, а на остальные деньги купили крупы, сухой корм, консервы и гигиенические принадлежности для животных.

С этими подарками ребята посетили приют для безнадзорных животных Богородского городского округа, который является единственным муниципальным приютом в регионе. В нем живут более 500 собак.

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