Школьники из Ногинска передали корм приюту для животных

Ученики 7 «В» класса Центра образования № 21 в Ногинске в третий раз провели акцию «Лапки вместо цветов». Вместо отдельных букетов к 1 сентября они собрали корм и передали его в Ногинский муниципальный приют для животных.

Ребята решили подарить классному руководителю один общий букет, а сэкономленные средства направили на помощь животным. На собранные деньги приобрели сухой корм, консервы и другие необходимые вещи.

Для школьников поездка в приют стала настоящей встречей с теми, кому нужна забота. Собаки встречали гостей звонким лаем и вилянием хвостов. Именно такие моменты напоминают: забота не обязана быть громкой, чтобы быть по-настоящему важной.

Ногинский приют — единственный муниципальный в Московской области. Сейчас здесь содержится более 500 собак, и любая помощь актуальна. Сотрудники и волонтеры всегда рады поддержке: корм, медикаменты или личное участие. Приют приглашает желающих стать частью команды.