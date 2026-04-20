Школьники из Наро-Фоминского округа стали призерами всероссийской олимпиады

Финал Всероссийской олимпиады по праву проходил на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. Наро-Фоминский округ на одном из самых престижных интеллектуальных турниров страны представляли ученики Алабинской школы имени Героев России С. А. Ашихмина и Д. В. Межуева.

Путь наро-фоминцев к успеху был долгим: от школьного тура до финала в «Сириусе». Готовиться к олимпиаде ребятам помогал наставник, тренер сборной Московской области по праву Сергей Любимов.

Команда Алабинской школы успешно справилась со сложными, но в то же время интересными заданиями и доказала свой высокий уровень знаний, войдя в число лучших юристов страны. Мила Шурупова, Кирилл Виноградов, Ева Лисицкая, Наталия Петрова, Дария Дондупова и Рустам Кафаров продемонстрировали блестящую подготовку и стали призерами олимпиады.