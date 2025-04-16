Школьники из Наро-Фоминска стали призерами конкурса «МедиаПрофи-2025»

Ученики Верейской школы № 1 стали участниками медиастудии «Стоп-кадр». Вместе с наставником они присоединились к первой всероссийской научно-практической конференции «Медиаобразование в России и мире», которая прошла в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.

В ходе конференции учащиеся посетили панельную дискуссию, на которой выступили известные журналисты и редакторы крупнейших новостных изданий города, а также финалисты престижного конкурса «Учитель года России» и проекта «Знание.Лектор». Юнкоры также присутствовали на торжественной церемонии награждения победителей всероссийского конкурса «МедиаПрофи».

Команда Верейской школы заняла призовое место в номинации «Лучший видеорепортаж». Работа была посвящена Году семьи в России. Награждение победителей прошло в рамках Петербургского международного образовательного форума и всероссийской конференции.

Эти события стали важным этапом для молодых журналистов. Ребята не только получили признание своих достижений, но и смогли пообщаться с профессионалами отрасли. Участие в мероприятии вдохновило детей на дальнейшее развитие в области медиа и журналистики.