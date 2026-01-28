Школьники из Наро-Фоминска стали призерами этапа всероссийской олимпиады

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике завершился в Можайске. Блестящие результаты в интеллектуальном соревновании показали двое учащихся из Наро-Фоминска и четверо из поселка Селятино.

Юные экономисты достойно представили Наро-Фоминский округ, продемонстрировав глубокие знания предмета, аналитическое мышление и высокий уровень подготовки. По итогам олимпиады шестеро школьников из трех учебных заведений муниципалитета стали призерами регионального этапа.

Награды завоевали Дарья Махмутова, Мария Газиян, Анна Вознюк, Мария Урулина из Селятинской СОШ № 1; Артемий Бондарев из Наро-Фоминской СОШ № 4 и Кристина Коновалова из Наро-Фоминской СОШ № 6.

Такого высокого результата ребята смогли добиться благодаря серьезной подготовке и работе с наставниками — Валентином Толкачевым, Виктором Олейниковым и Ольгой Федоровой. Теперь призерам предстоит подготовка к заключительному этапу олимпиады, где они будут представлять Московскую область.

«Мы гордимся нашими учениками и благодарим наставников за их профессионализм и самоотдачу. Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом и покорить новые интеллектуальные вершины», — отметили в управлении по образованию администрации Наро-Фоминского округа.