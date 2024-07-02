Школьники из Наро-Фоминска присоединились к проекту «Умные каникулы»

Фото: Телеканал «360»

Наро-Фоминская школа № 1 выиграла грант на реализацию программы «Умные каникулы». Этим летом в рамках проекта дети поучаствовали в занятиях по профориентации.

Бригада спасателей 19-го отряда Федеральной пожарной службы рассказала про азы профессии. Школьники узнали, как пользоваться брандспойтом, надевать обмундирование и термостойкие костюмы. После ребята изучали химию с помощью познавательных опытов.

«Программа „Умных каникул“ очень насыщенная. Прошло чуть больше половины смены, а ребята уже побывали в Москве, в Калуге, в Обнинске, в Серпухове — на различных образовательных мероприятиях. Программа синтезирована из нескольких образовательных блоков: интеллектуальный, социальный, спортивный», — рассказала координатор проекта «Умные каникулы» Надежда Волошина.

Программа направлена на профориентацию школьников. В гости к детям приходят представители различных профессий. Всего 100 областных образовательных учреждений присоединились к проекту в этом году.

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