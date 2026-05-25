Школьники из Наро-Фоминска посетили мемориалы Белоруссии

24 мая делегация Наро-Фоминского округа приняла участие в молодежной акции городов-побратимов России и Белоруссии. Поездку посвятили 85-летию подвига защитников Брестской крепости и 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Белоруссию отправились более 200 школьников и наставников из разных регионов России. Наро-Фоминский округ представили учащиеся из Апрелевки и активисты молодежных объединений. Для участников подготовили маршрут по местам воинской славы и памятным мемориалам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Во время поездки делегация посетила Минск, мемориальный комплекс «Хатынь» и Брестскую крепость. Участники познакомились с историей военных лет, увидели памятные места и почтили память погибших. Организатором акции выступила Международная ассоциация «Породненные города».

Заместитель главы округа Елена Кузнецова отметила, что такие встречи помогают молодежи сохранить связь с историей и лучше понять значение подвига советского народа.

«Боль и мужество, горечь потерь и величие народного подвига прочувствовал каждый участник поездки. Такие встречи помогают сохранить историческую память, потому что у наших народов общая история», — подчеркнула она.

Завершением программы стал вечер дружбы в Гродно. Представители Наро-Фоминского округа подготовили творческие номера, выступили с песнями и танцами, а также приняли участие в совместных флешмобах и встречах с молодежью из других городов. Организаторы отметили, что акция стала площадкой для общения, обмена опытом и укрепления связей между молодыми жителями России и Белоруссии.