Школьники из Наро-Фоминска побывали на экскурсии в животноводческом комплексе

Экскурсию в животноводческий комплекс «ЭкоНива» в Калужской области организовали для воспитанников Наро-Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с ребятами в путешествие отправились родители и классные руководители.

Первым делом участники экскурсии посетили доильно-молочный блок и смотровую площадку, где можно было увидеть установку «Карусель» в действии.

Затем ребята поехали узнать, как живут телята. Школьники могли попробовать себя в роли зоотехников, покормив молоком из бутылочки самых маленьких жителей комплекса.

Следующим этапом стало посещение коровника. Детям показали будни племенных коров и интеллектуальные технологии управления стадом.

Завершающим этапом стала дегустация молочной продукции и участие в мастер-классе по росписи деревянных коровок, которые стали сувенирами.