Школьники из Наро-Фоминска побывали на экскурсии у коммунальщиков

Вместо привычных уроков, школьники отправились на встречу с теми, кто ежедневно стоит на страже чистоты и порядка, — сотрудниками коммунальных служб. Выездной урок позволил ученикам из первых уст узнать о важности работы коммунальщиков и познакомиться с современной специальной техникой, используемой для уборки и содержания территорий.

Юным исследователям была предоставлена возможность заглянуть за кулисы повседневной работы коммунальщиков. Они не только познакомились с разнообразным парком специализированной техники — от мощных снегоуборочных машин и универсальных подметальных комплексов до маневренных грузовиков для вывоза мусора, — но и узнали, как этот арсенал готовится к грядущему зимнему сезону.

Специалисты рассказывали об устройстве машин, принципах их работы, а также о том, какие задачи они выполняют на улицах и во дворах поселка.

«Подобные экскурсии очень важны для воспитания подрастающего поколения. Мы хотим, чтобы дети с ранних лет понимали, какой труд стоит за чистотой и порядком в их родном городе, и сами стремились бережно относиться к окружающей среде», — сообщили организаторы.