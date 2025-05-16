Школьники из Наро-Фоминска очистили берег реки от мусора

Ученики школы № 3 приняли участие в экологической акции «Живая река». Вооружившись мешками для мусора, школьники вышли на берега реки Нара, чтобы очистить их от мусора, накопившегося после майских праздников.

Еще три недели назад ребята уже начинали эту работу, собрав крупный мусор и сухостой. В этот раз они продолжили начатое, очищая каждый уголок прибрежной территории. Собранные мешки с отходами оперативно вывозили сотрудники «Благоустройства и дорожного хозяйства», что позволило школьникам сосредоточиться на уборке и не тратить время на логистику.

Проект «Живая река» существует уже более пяти лет. Его главная цель — очистка русла реки от упавших деревьев, крупного мусора и других препятствий, мешающих свободному течению воды и ухудшающих экологическое состояние реки.

По словам организаторов акции, участие школьников — это не только практический вклад в охрану окружающей среды, но и важный урок экологического воспитания.